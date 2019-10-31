Жители Казани и Подмосковья попросили генпрокурора приостановить стройку МСЗ

Активисты из Казани и Подмосковья написали письмо вице-премьеру Алексею Гордееву и генпрокурору Юрию Чайке. В нем авторы просят приостановить строительство мусоросжигательных заводов.

Инициативные группы из столицы Татарстана и городов Воскресенск, Наро-Фоминск, Ногинск и Солнечногорск жалуются, что компании, входящие в «РТ-Инвест» (структура «Ростеха»), не предоставляют проектную документацию завода, несмотря на решения судов.

В Арбитражном суде Москвы юристы АГК-2 объясняли, что казанцам не предоставляется документация, поскольку общественная экологическая экспертиза уже была проведена другой организацией, пишет «Коммерсант». Несмотря на решение в пользу жителей Татарстана, компания затягивает передачу проекта и подает апелляционные жалобы.

«В такой ситуации не может быть и речи о доверии к любым заявлениям «РТ-Инвест» о безопасности строящихся заводов, о возможности в будущем мониторинга их работы», — цитирует газета письмо активистов.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что альтернативы мусоросжигательным заводам не существует, а Казань перейдет на нулевое захоронение отходов после запуска предприятия.