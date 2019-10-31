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Жители Казани и Подмосковья попросили генпрокурора приостановить стройку МСЗ

06:36, 31.10.2019 3
Жители Казани и Подмосковья попросили генпрокурора приостановить стройку МСЗ

Активисты из Казани и Подмосковья написали письмо вице-премьеру Алексею Гордееву и генпрокурору Юрию Чайке. В нем авторы просят приостановить строительство мусоросжигательных заводов.

Инициативные группы из столицы Татарстана и городов Воскресенск, Наро-Фоминск, Ногинск и Солнечногорск жалуются, что компании, входящие в «РТ-Инвест» (структура «Ростеха»), не предоставляют проектную документацию завода, несмотря на решения судов.

В Арбитражном суде Москвы юристы АГК-2 объясняли, что казанцам не предоставляется документация, поскольку общественная экологическая экспертиза уже была проведена другой организацией, пишет «Коммерсант». Несмотря на решение в пользу жителей Татарстана, компания затягивает передачу проекта и подает апелляционные жалобы.

«В такой ситуации не может быть и речи о доверии к любым заявлениям «РТ-Инвест» о безопасности строящихся заводов, о возможности в будущем мониторинга их работы», — цитирует газета письмо активистов.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что альтернативы мусоросжигательным заводам не существует, а Казань перейдет на нулевое захоронение отходов после запуска предприятия.

ОбществоПромышленностьЭнергетика Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 31 окт
    Нет мусоросжигательным заводам с их диоксинами и прочей гадостью! Казань за чистый воздух! Альтернатива МСЗ - это мусоропереработка, вот к чему нужно стремиться! Почему не даете документацию, раз все безопасно?! Подтвердите свои слова фактами, господин Чемезов...
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  • Анонимно 31 окт
    молодцы что попросили не строить мсз. Солидарен. Не нужны нам бушегубки бесполезные. Мусор - это сырье. А строители мсз вредители в квадрате. во первых отравляют экологию - все в деревню уедут из города, во вторых убивают перспективу - развитие в будущем вторичной переработки. Сначала вторичную переработку развивайте, а потом и мсз стройте, когда сжигать ничего не надо будет.
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  • Анонимно 31 окт
    Олигархи хотят срубить денежку по быстрому- жечь мусор и собирать бабки. Налаживать прием вторсырья и переработку мусора им не выгодно. Будут травить нас выхлопами с завода, поэтому и не предоставляют проектную документацию.
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