Аспирант из Татарстана Азат Мифтахов написал научную работу в СИЗО

Аспирант мехмата МГУ из Нижнекамска Азат Мифтахов, который сейчас находится в СИЗО, написал научную работу под названием «О барицентрах вероятностных мер».

Соавтором работы, опубликованной 18 ноября, стал математик Сергей Березин.

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий впервые прокомментировал уголовное дело Мифтахова.

Напомним, что математик подозревается в поджоге офиса «Единой России». «Реальное время» подробно описывало ситуацию вокруг дела Мифтахова. С февраля он арестован и находится в СИЗО. Первый раз Мифтахов был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатых веществ (ст. 223. ч. 1 УК РФ) прямо в студенческом общежитии 1 февраля. Его отпустили через неделю, но только для того, чтобы вновь задержать.