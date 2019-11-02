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Ректор МГУ Садовничий впервые прокомментировал дело аспиранта из Татарстана Азата Мифтахова

09:57, 02.11.2019
Ректор МГУ Садовничий впервые прокомментировал дело аспиранта из Татарстана Азата Мифтахова
Фото: скриншот youtube.com

Ректор МГУ Виктор Садовничий впервые прокомментировал уголовное дело аспиранта мехмата Азата Мифтахова.

«В Российской Федерации признать человека виновным может только суд. Я несколько раз интересовался прохождением этого дела. Азату Мифтахову и его семье сейчас тяжело, но я уверен, что правоохранительные органы в ближайшее время объективно разберутся во всех обстоятельствах и суд вынесет справедливое решение», — передает «Интерфакс» его слова.

По словам ректора, он не может делать выводов, так как у него нет доступа к материалам дела, однако подчеркнул, что знаком с материалами дела.

Напомним, что математик подозревается в поджоге офиса «Единой России». «Реальное время» подробно описывало ситуацию вокруг дела Мифтахова. Сейчас он арестован. В первый раз Мифтахов был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатых веществ (ст. 223. ч. 1 УК РФ) прямо в студенческом общежитии 1 февраля. Его отпустили через неделю, но только для того, чтобы вновь задержать.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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