Ректор МГУ Садовничий впервые прокомментировал дело аспиранта из Татарстана Азата Мифтахова

Ректор МГУ Виктор Садовничий впервые прокомментировал уголовное дело аспиранта мехмата Азата Мифтахова.

«В Российской Федерации признать человека виновным может только суд. Я несколько раз интересовался прохождением этого дела. Азату Мифтахову и его семье сейчас тяжело, но я уверен, что правоохранительные органы в ближайшее время объективно разберутся во всех обстоятельствах и суд вынесет справедливое решение», — передает «Интерфакс» его слова.

По словам ректора, он не может делать выводов, так как у него нет доступа к материалам дела, однако подчеркнул, что знаком с материалами дела.

Напомним, что математик подозревается в поджоге офиса «Единой России». «Реальное время» подробно описывало ситуацию вокруг дела Мифтахова. Сейчас он арестован. В первый раз Мифтахов был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатых веществ (ст. 223. ч. 1 УК РФ) прямо в студенческом общежитии 1 февраля. Его отпустили через неделю, но только для того, чтобы вновь задержать.

