Номинального директора мясокомбината «Даль-Кама» признали банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал Сергея Мунтаниол, номинального директора мясокомбината «Даль-Кама», банкротом.

Решение было вынесено 11 июля. Также решено ввести процедуру реализации имущества должника на пять месяцев до 11 декабря 2019 года. Финансовым управляющим имущества, которое принадлежит Сергею Мунтаниол, было решено утвердить Руслана Савина. 11 декабря состоится заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества Мунтаниол Сергея. Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Напомним, конкурсный управляющий обанкротившегося мясокомбината «Даль-Кама» (Зеленодольск) через суд потребовал от бывшего и. о. гендиректора предприятия Руслана Хамадишина вернуть 91,3 млн рублей.

