В Уфе планируют постелить новый газон на стадионе «Нефтяник»

На уфимском стадионе «Нефтяник» летом планируют обновить искусственное покрытие газона. Об этом в интервью «Спорт-Экспресс» сообщил генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов.

— Знаю, что вся команда смотрит вперед с оптимизмом. Конечно, будет сложно. Всегда после паузы игроки находятся в разном состоянии, тренерскому штабу нужно привести подопечных к общему знаменателю.

— Серия из семи матчей без победы сильно на вас давит?

— Да нельзя на этом зацикливаться! Мы потихоньку набираем очки. Игра есть. Значит, и результат придет. Верю, что «Уфа» на верном пути. Посмотрим, что произойдет в домашнем матче с «Сочи».

— Ожидается не самая футбольная погода...

— Да. Минусовая температура. Морозно...

— Поэтому сразу возникает вопрос по поводу состояния газона. После игры с ЦСКА «Уфу» критиковали за поле...

— Погода сейчас не дождливая. Так что поле находится в нормальном состоянии. Никаких нареканий не будет. Хотя мы понимаем, что требуется поменять газон. Займемся этим летом.

— Покрытие вновь будет искусственным?

— Да. В наших условиях сложно иметь натуральное поле, — сообщил Газизов.

Напомним, ранее с критикой в адрес поля высказался вратарь «Уфы» Александр Беленов, а актер Михаил Грушевский назвал стадион «Нефтяник» позорным.

