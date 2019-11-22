В Уфе планируют постелить новый газон на стадионе «Нефтяник»
На уфимском стадионе «Нефтяник» летом планируют обновить искусственное покрытие газона. Об этом в интервью «Спорт-Экспресс» сообщил генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов.
— Знаю, что вся команда смотрит вперед с оптимизмом. Конечно, будет сложно. Всегда после паузы игроки находятся в разном состоянии, тренерскому штабу нужно привести подопечных к общему знаменателю.
— Серия из семи матчей без победы сильно на вас давит?
— Да нельзя на этом зацикливаться! Мы потихоньку набираем очки. Игра есть. Значит, и результат придет. Верю, что «Уфа» на верном пути. Посмотрим, что произойдет в домашнем матче с «Сочи».
— Ожидается не самая футбольная погода...
— Да. Минусовая температура. Морозно...
— Поэтому сразу возникает вопрос по поводу состояния газона. После игры с ЦСКА «Уфу» критиковали за поле...
— Погода сейчас не дождливая. Так что поле находится в нормальном состоянии. Никаких нареканий не будет. Хотя мы понимаем, что требуется поменять газон. Займемся этим летом.
— Покрытие вновь будет искусственным?
— Да. В наших условиях сложно иметь натуральное поле, — сообщил Газизов.
Напомним, ранее с критикой в адрес поля высказался вратарь «Уфы» Александр Беленов, а актер Михаил Грушевский назвал стадион «Нефтяник» позорным.
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