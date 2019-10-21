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Михаил Грушевский: «В РПЛ две беды: «Тамбов», играющий в Саранске, и «Уфа» с позорным стадионом»

08:44, 21.10.2019 3
Михаил Грушевский: «В РПЛ две беды: «Тамбов», играющий в Саранске, и «Уфа» с позорным стадионом»
Фото: kp.ru

Известный актер Михаил Грушевский раскритиковал условия проведения матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» — ЦСКА.

«Мы уже не в первый раз говорим о том, что столица Республики Башкортостан заслуживает адекватного стадиона и адекватного поля. А то что есть сегодня — это позор! Нельзя играть на таком газоне. Это искусственное покрытие, но выглядит так, будто это натуральный газон из середины 90-х. Молью, что ли, изъеденное поле. Кто-то шутит, что на таких полях можно картошку выращивать, но у меня есть подозрение, что выращивать там можно и что-то химическое... это просто позорище!

Нельзя командам страны, которая еще год назад проводила ЧМ-2018 и предъявила всей планете идеальные стадионы и шикарные газоны, позволять выступать на таком поле. По этой теме есть вопросы как к организаторам чемпионата, так и к самой «Уфе». У нас сейчас две яркие беды: «Тамбов», играющий в Саранске, и «Уфа», играющая на засранском газоне. И я не оправдываю таким образом ЦСКА, еще раз настаиваю, что все команды, потерявшие в Уфе очки, испытывали невыносимые сложности. Это антифутбол, играть там невозможно, и это поле понижает рейтинг и капитализацию РПЛ.

Я расстроен потерей очков и тем, что команда вновь не удержала победу с «Уфой», но это футбол, такое случается. Уфимцы заслужили эту ничью, они большие молодцы! Но как сделать так, чтобы хотя бы со следующего сезона ни одна команда больше не мучилась и не страдала на этом газоне... надеюсь, это станет большим вопросом для РФС и руководства лиги. Я не хочу обижать «Уфу», но этот вопрос нужно решать. Уверен, такая команда может набирать очки и в куда более приемлемых условиях», — сказал Грушевский.

Напомним, ранее поле стадиона «Нефтяник» в Уфе раскритиковал игрок местного клуба Александр Беленов.

СпортФутбол Башкортостан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 21 окт
    Красава. Значит повезло тем командам, в чьих городах проходил ЧМ. Так почему же в Уфе его не проводили? Построили бы стадион с "0" за федеральные миллиарды и разговоров бы не было.
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  • Анонимно 21 окт
    Зачем Сранску стадион? Городу с населением 300 тыс. стадион на 45 тыс. мест! В Уфе было где жить (построены к саммиту шикарные отели), есть что посмотреть, что покушать, время провести. Теряюсь в догадках: кто же мордвин...
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  • Анонимно 21 окт
    Я после третьей осмелел, спросил:
    «На чьи труды дворец?»
    А он ответил: «Не твоё собачье дело»
    Я после пятой осмелел, спросил:
    «На чьи труды дворец?»
    А он ответил: Эх, сынок….
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