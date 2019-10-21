Михаил Грушевский: «В РПЛ две беды: «Тамбов», играющий в Саранске, и «Уфа» с позорным стадионом»

Известный актер Михаил Грушевский раскритиковал условия проведения матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» — ЦСКА.

«Мы уже не в первый раз говорим о том, что столица Республики Башкортостан заслуживает адекватного стадиона и адекватного поля. А то что есть сегодня — это позор! Нельзя играть на таком газоне. Это искусственное покрытие, но выглядит так, будто это натуральный газон из середины 90-х. Молью, что ли, изъеденное поле. Кто-то шутит, что на таких полях можно картошку выращивать, но у меня есть подозрение, что выращивать там можно и что-то химическое... это просто позорище!

Нельзя командам страны, которая еще год назад проводила ЧМ-2018 и предъявила всей планете идеальные стадионы и шикарные газоны, позволять выступать на таком поле. По этой теме есть вопросы как к организаторам чемпионата, так и к самой «Уфе». У нас сейчас две яркие беды: «Тамбов», играющий в Саранске, и «Уфа», играющая на засранском газоне. И я не оправдываю таким образом ЦСКА, еще раз настаиваю, что все команды, потерявшие в Уфе очки, испытывали невыносимые сложности. Это антифутбол, играть там невозможно, и это поле понижает рейтинг и капитализацию РПЛ.



Я расстроен потерей очков и тем, что команда вновь не удержала победу с «Уфой», но это футбол, такое случается. Уфимцы заслужили эту ничью, они большие молодцы! Но как сделать так, чтобы хотя бы со следующего сезона ни одна команда больше не мучилась и не страдала на этом газоне... надеюсь, это станет большим вопросом для РФС и руководства лиги. Я не хочу обижать «Уфу», но этот вопрос нужно решать. Уверен, такая команда может набирать очки и в куда более приемлемых условиях», — сказал Грушевский.

Напомним, ранее поле стадиона «Нефтяник» в Уфе раскритиковал игрок местного клуба Александр Беленов.