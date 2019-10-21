Беленов назвал поле стадиона «Нефтяник» в Уфе худшим в РПЛ

Голкипер «Уфы» Александр Беленов после ничьей с ЦСКА (1:1) назвал поле уфимского стадиона «Нефтяник» худшим в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«У нас худшее поле в лиге. Не знаешь, чего от него ждать. И не искусственное, и не натуральное. Грязь вперемешку со всем. Конечно, газон мешал играть.

Гончаренко после игры говорил: «Поле испортилось». Даже по сравнению с прошлым сезоном, а не временем, когда он работал в Уфе. Тренируемся на одном [по качеству], играем на другом — нам тоже неудобно. Все зависит от погоды. Хотелось бы новый стадион, конечно. Но довольствуемся тем, что есть», — сказал Беленов.

Напомним, ранее глава Башкортостана Радий Хабиров обещал построить в Уфе новый футбольный стадион.