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Беленов назвал поле стадиона «Нефтяник» в Уфе худшим в РПЛ

07:28, 21.10.2019 1
Беленов назвал поле стадиона «Нефтяник» в Уфе худшим в РПЛ
Фото: fcufa.pro

Голкипер «Уфы» Александр Беленов после ничьей с ЦСКА (1:1) назвал поле уфимского стадиона «Нефтяник» худшим в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«У нас худшее поле в лиге. Не знаешь, чего от него ждать. И не искусственное, и не натуральное. Грязь вперемешку со всем. Конечно, газон мешал играть.

Гончаренко после игры говорил: «Поле испортилось». Даже по сравнению с прошлым сезоном, а не временем, когда он работал в Уфе. Тренируемся на одном [по качеству], играем на другом — нам тоже неудобно. Все зависит от погоды. Хотелось бы новый стадион, конечно. Но довольствуемся тем, что есть», — сказал Беленов.

Напомним, ранее глава Башкортостана Радий Хабиров обещал построить в Уфе новый футбольный стадион.

СпортФутболОбщество Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 окт
    обещал? ну-ну. выборы прошли.
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