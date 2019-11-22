В Советском районе Казани насмерть застыла бабушка

Фото: кадр видео из соцсети

В соцсетях появилось видео с сообщением, что в одном из дворов Казани обнаружено тело замерзшей на улице бабушки. Информацию «Реальному времени» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Бабушку обнаружили утром на улице Зорге. На женщине не было верхней одежды, в руках у нее была кружка. Она держалась за зеркало припаркованной во дворе «Нивы». В таком положении пожилая женщина застыла насмерть.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства смерти бабушки.

Ранее в Горкинско-Ометьевском лесу было обнаружено тело мужчины.