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В Горкинско-Ометьевском лесу в Казани найдено тело молодого мужчины

10:11, 13.11.2019
В Горкинско-Ометьевском лесу в Казани найдено тело молодого мужчины
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня утром в Горкинско-Ометьевском лесу прохожие обнаружили тело молодого мужчины. Информацию подтвердили в пресс-службе УВД Казани.

На месте работают следователи. По данным источника «Реального времени» в правоохранительных органах, на вид мужчине около 30 лет. По предварительным данным мужчина совершил самоубийство, его тело найдено на дереве. Личность погибшего пока не установлена.

Ранее в Казани обнаружено тело мужчины со следами укусов животного.

Происшествия Татарстан
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