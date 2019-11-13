В Горкинско-Ометьевском лесу в Казани найдено тело молодого мужчины
Сегодня утром в Горкинско-Ометьевском лесу прохожие обнаружили тело молодого мужчины. Информацию подтвердили в пресс-службе УВД Казани.
На месте работают следователи. По данным источника «Реального времени» в правоохранительных органах, на вид мужчине около 30 лет. По предварительным данным мужчина совершил самоубийство, его тело найдено на дереве. Личность погибшего пока не установлена.
Ранее в Казани обнаружено тело мужчины со следами укусов животного.Происшествия Татарстан
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