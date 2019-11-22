Власти Казани установили нормативную цену на жилье
Исполком Казани установил норматив стоимости 1 кв.м жилья в городе. Эта норма составила 53024 рубля.
Согласно постановлению, опубликованному в сборнике документов мэрии, этот норматив установлен на IV квартал 2019 год.
Городские власти определили этот показатель для расчета выплат молодым семьям на приобретение жилья.
Ранее «Реальное время» публиковало исследование рынка жилья Казани. Спрос за месяц увеличился по всем категориям, но наибольший прирост показала «вторичка» — 47%.
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