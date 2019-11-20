«Салават Юлаев» с минимальным счетом обыграл «Куньлунь»
«Салават Юлаев» в рамках регулярного первенства КХЛ с минимальным счетом обыграл «Куньлунь» (1:0).
Единственную шайбу в матче на четвертой минуте первого периода забросил Никита Сошников. Благодаря этому форвард «Салавата Юлаева» возглавил гонку лучших снайперов лиги, доведя свой лицевой счет до 15 голов.
Вратарь уфимцев Юха Метсола отразил все 37 бросков соперника и оформил свой 22-й шатаут в КХЛ.
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
Голы:
1:0 (04:02) — Сошников (Пашнин, Майоров).
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