В Казани продлили домашний арест ВИП-педагогу Ильнару Хидиятову

Фото: "Реальное время"

Под домашним арестом до 24 января 2020 года оставил обвиняемого во взятках экс-начальника управления образования Казани Советский райсуд города. На заседании сам Ильнар Хидиятов просил дать ему возможность обеспечивать семью и ухаживать за отцом, передает журналист «Реального времени».



Ходатайство следователя второго отдела Следкома по РТ Марата Каюмова поддержала помощник прокурора Советского района Ольга Балялина. Защита выступила против, настаивая на том, что по делу нет объективных доказательств причастности Хидиятова к получению взяток.

В ходе исследования судом представленных материалов стало известно — все контракты учебных заведений на поставку металлодетекторов заключались с одной и той же фирмой и в один и тот же день, допрошенные руководители райотделов образования утверждали — это делалось по указке управления образования.

Также на заседании засветили показания обвиняемой экс-сотрудницы исполкома, которая сообщила — получала деньги от представителя фирмы-поставщика, передавала их Хидиятову и от него слышала — деньги тот передает дальше.