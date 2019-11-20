В коррупционном деле главного педагога Казани появились показания против замглавы Минобрнауки РТ

Фото: "Реальное время"

Обвиняемая в посредничестве взяткам на 1,5 млн рублей сотрудница управления образования Казани Лилия Гузаирова дала показания против двух своих бывших начальников, включая замглавы Минобрнауки РТ. Эта информация прозвучала сегодня на заседании суда при рассмотрении ходатайства о продлении домашнего ареста экс-начальнику управления образования Казани Ильнару Хидиятову, передает журналист «Реального времени».



Со слов Гузаировой, она получала 700 и 800 тысяч рублей от представителя фирмы «Новотех» в 2016 году и передавала их Ильнару Хидиятову, в ту пору — замначальника управления образования города, но конечным получателем был не он. Из показаний Гузаировой следует, что Хидиятов якобы относил деньги начальнику управления, ныне занимающему должность замглавы Минобрнауки РТ.

Сам Хидиятов информацию о получении каких-либо откатов от фирмы-поставщика через Гузаирову и уж тем более их передачу отрицает. Следователь второго отдела Следкома по РТ Марат Каюмов просит продлить домашний арест обвиняемого.

Напомним, Хидиятову предъявлены обвинения в получении двух взяток за поставки большой партии холодильников и металлодетекторов в школы и детсады Казани в 2016 году.

