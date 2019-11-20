Социологи предсказали снижение потребления алкоголя в России втрое

Ученые считают, что потребление алкоголя в России сократилось втрое по сравнению с 2016 годом. Однако эксперты усомнились в точности этих данных.

Исследование проводили сотрудники Московского городского педагогического университета (МГПУ), Национального исследовательского ядерного института МИФИ, Российского государственного социального университета и Финансового университета при правительстве России.

Они основывались на данных Росстата за 2000—2016 годы, пишут «Известия». Проанализировав материалы, исследователи заявили, что к 2020 году потребление пива и напитков на его основе снизится на 46,9%, коньяка и коньячных напитков — на 5%, а потребление винной продукции, водки, спирта и ликеро-водочных изделий составит около 40% от того, что было в 2016 году.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз назвал профанацией заявления о снижении потребления алкоголя за 10 лет.

«По моим данным, снижение потребления произошло максимум на 10% в возрастной группе от 18 до 55 лет. Потому что 10 лет назад молодежи в России было в два раза больше, чем сегодня, а значит, активных пользователей стало меньше», — заявил Дробиз.

Одной из причин такого расхождения данных, считает эксперт, послужил уход нелегальной продукции из поля зрения Росстата.

Ранее правительству предложили ужесточить правила продажи алкоголя. По мнению общественников, завершать продажу спиртного необходимо в 22:00.

