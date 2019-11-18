СМИ: Правительству России предложили ужесточить правила продажи алкоголя

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) обратился к Кабмину РФ с предложением сократить время продажи алкоголя на один час. По мнению общественников, завершать продажу спиртного необходимо в 22:00, сообщают “Известия”.

Соответствующее письмо направил ОНФ в аппарат правительства, Минздрав, Минтруд и еще ряд ведомств. По мнению общественников, поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ) направлена на достижение целей национального проекта «Демография». Кроме того, сокращение времени продажи алкоголя поможет снизить преступления, совершаемые в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас по закону алкоголь можно продавать с 8:00 до 23:00, при этом региональные власти имеют право устанавливать еще большие ограничения.

Ранее в Зеленодольске осудили 70-летнюю женщину за продажу самогона.