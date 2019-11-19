Вратарь «Ак Барса» Гарипов ведет переговоры о расторжении контракта с клубом

Станислав Романов, агент вратаря Эмиля Гарипова, подтвердил информацию о скором расторжении контракта хоккеиста с казанским «Ак Барсом».

«Мы сейчас находимся в переговорах с «Ак Барсом» по процессу расторжения контракта. Как скоро это произойдет, не скажу. Другие клубы пока интереса не проявляли. Когда мы расторгнем контракт, будем ждать предложений, сейчас пока готовых нет», — сказал Романов.

Эмиль Гарипов из-за травмы не выходил на лед с декабря 2018 года. Являясь воспитанником «Ак Барса», он бессменно выступает за казанскую команду с сезона-2011/12 и помог клубу стать обладателем Кубка Гагарина в 2018 году.

Ранее Гарипов остался вне списка игроков «Ак Барса», отправившихся в выездное турне.

Напомним, сегодня в «Реальном времени» вышел текст про возможные варианты продолжения карьеры Эмиля Гарипова.

