«Ак Барс» отправился в выездное турне без вратаря Эмиля Гарипова

Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала список хоккеистов, отправившихся в выездное турне.

В составе отсутствует вратарь Эмиль Гарипов, который, по некоторым данным, может покинуть казанский клуб. Также в списке отправившихся на выезд отсутствует нападающий Владимир Ткачев, залечивающий травму.

В выездной серии «Ак Барс» встретится с «Сибирью», «Барысом» и «Салаватом Юлаевым».

Вратари: Тимур Билялов, Адам Рейдеборн.

Защитники: Микаэль Викстранд, Даниил Журавлев, Никита Лямкин, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Камиль Фазылзянов, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин.

Нападающие: Джастин Азеведо, Михаил Глухов, Станислав Галиев, Артем Галимов, Эмиль Галимов, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Владислав Кара, Олег Ли, Вячеслав Лещенко, Артем Лукоянов, Вячеслав Основин, Кирилл Петров, Виктор Тихонов, Михаил Фисенко, Мэттью Фрэттин.

Напомним, сегодня в «Реальном времени» вышел текст про возможные варианты продолжения карьеры Эмиля Гарипова.