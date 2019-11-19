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В Башкирии микроавтобус попал в аварию: погибли два студента

12:18, 19.11.2019
В Башкирии микроавтобус попал в аварию: погибли два студента
Фото: Динар Гильмутдинов

Сегодня утром в Краснокамском районе Башкирии столкнулись легковушка и микроавтобус УАЗ. В результате погибли два человека, еще четверо доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Авария произошла около пяти утра на 59 км автодороги Дюртюли — Нефтекамск. Автомобиль «Рено Логан» под управлением 19-летнего студента врезался в микроавтобус УАЗ, за рулем которого находился 55-летний мужчина. В результате погибли двое пассажиров маршрутки — 18-летние студенты третьего курса из города Агидель. Также травмы получили оба водителя и двое пассажиров легковушки, сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Сейчас автоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии. По факту ДТП проводится расследование.

Ранее в социальных сетях появилось видео о смертельной аварии, произошедшей ночью в Мамадышском районе.

Происшествия Башкортостан
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