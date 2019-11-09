Соцсети: в Татарстане произошло смертельное ДТП с участием грузовика

Фото: скриншот видео

В социальных сетях появилось сообщение о смертельной аварии, произошедшей этой ночью в Мамадышском районе. По словам очевидцев, в стоявший на обочине грузовик КАМАЗ влетела иномарка. Судя по опубликованным видеозаписям, после столкновения иномарка загорелась.

Сообщается как минимум об одном погибшем и двух раненых. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. В связи с аварией на дороге было затруднено движение.