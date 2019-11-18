В Казанском ТЮЗе пройдет спектакль, посвященный умершему Александру Купцову
23 ноября в Казанском театре юного зрителя состоится благотворительный спектакль «Свадьба с генералом», посвященный памяти народного артиста Татарстана Александра Купцова.
Все вырученные средства от продажи билетов передадут семье Купцова. Начало спектакля — в 18.00, сообщает пресс-служба ТЮЗа.
Александр Купцов скончался 6 ноября на 65-м году жизни. В театре рассказали, что актер умер после спектакля «Маленький принц», где Купцов играл Короля.ОбществоКультура Татарстан
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