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В Казанском ТЮЗе пройдет спектакль, посвященный умершему Александру Купцову

13:55, 18.11.2019
В Казанском ТЮЗе пройдет спектакль, посвященный умершему Александру Купцову
Фото: vk.com/kazantuz

23 ноября в Казанском театре юного зрителя состоится благотворительный спектакль «Свадьба с генералом», посвященный памяти народного артиста Татарстана Александра Купцова.

Все вырученные средства от продажи билетов передадут семье Купцова. Начало спектакля — в 18.00, сообщает пресс-служба ТЮЗа.

Александр Купцов скончался 6 ноября на 65-м году жизни. В театре рассказали, что актер умер после спектакля «Маленький принц», где Купцов играл Короля.

ОбществоКультура Татарстан
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