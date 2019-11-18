«Аэрофлот» может подписать документы на поставку 22 самолетов SSJ 100

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания «Аэрофлот» собирается подписать документы на поставку 22 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Ростеха» Сергея Чемезова.

Покупка новых SSJ 100 должна произойти до конца 2019 года. По словам Чемезова, финансовую схему поставок обсудят на заседании наблюдательного совета ВЭБа.

Напомним, что 5 мая 2019 года произошла трагедия: в Шереметьево потерпел крушение самолет SSJ100. При жесткой посадке лайнера загорелись топливные баки. В результате аварии погиб 41 человек из 78, находившихся на борту. Среди причин авиакатастрофы выдвигались экспертные мнения о недостатках в конструктивных особенностях SSJ100. В итоге СК предъявил обвинение пилоту.