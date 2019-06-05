МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево Sukhoi Superjet 100

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) представил полную реконструкцию полета самолета SSJ100, потерпевшего крушение в московском аэропорту Шереметьево.

В нее включены синхронизированные записи переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами столичного аэропорта, сообщает пресс-служба МАК.

Напомним, в воскресенье, 5 мая, в результате катастрофы самолета SSJ-100 Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. После аварийной посадки лайнер загорелся. Приоритетной версией крушения Sukhoi Superjet 100, по данным СМИ, является ошибка пилотов.



Ранее СМИ со ссылкой на экспертов после расшифровки черных ящиков самолета Sukhoi Superjet 100 назвали главные ошибки пилотов.