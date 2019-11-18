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«Газпром межрегионгаз Казань» потребовал с «Газпром газомоторное топливо» 52 млн рублей

11:41, 18.11.2019
«Газпром межрегионгаз Казань» потребовал с «Газпром газомоторное топливо» 52 млн рублей
Фото: flickr.com

АО «Газпром межрегионгаз Казань» подало в Арбитражный суд Татарстана иск к ООО «Газпром газомоторное топливо» из Санкт-Петербурга на 52,1 млн рублей.

    Заявление было подано 15 ноября и суть требований пока не раскрывается, следует из картотеки арбитражных дел.

    Ранее Татарстанская антимонопольная служба начала рассматривать дело ООО «Газпром газомоторное топливо», связанное со скачком цен на метан в 2018 году в условиях отсутствия конкуренции. Компания владеет почти всеми станциями в Татарстане, за исключением Шемордана, там станция находится в собственности компании «Газпром трансгаз Казань».

    БизнесЭкономика Татарстан
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