«Газпром межрегионгаз Казань» потребовал с «Газпром газомоторное топливо» 52 млн рублей

АО «Газпром межрегионгаз Казань» подало в Арбитражный суд Татарстана иск к ООО «Газпром газомоторное топливо» из Санкт-Петербурга на 52,1 млн рублей.

Заявление было подано 15 ноября и суть требований пока не раскрывается, следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее Татарстанская антимонопольная служба начала рассматривать дело ООО «Газпром газомоторное топливо», связанное со скачком цен на метан в 2018 году в условиях отсутствия конкуренции. Компания владеет почти всеми станциями в Татарстане, за исключением Шемордана, там станция находится в собственности компании «Газпром трансгаз Казань».