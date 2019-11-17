Лукашенко: «Я не буду держаться за власть посиневшими пальцами»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен держаться за власть, если его не будет поддерживать народ. «Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду», — приводит его слова «Интерфакс».

Напомним, сегодня в Белоруссии проходят досрочные парламентские выборы. Их срок был сдвинут примерно на год, чтобы они не пересекались с выборами президента Белоруссии в 2020 году. Последние 25 лет должность президента страны занимает Александр Лукашенко.

Сегодня в беседе с журналистами Лукашенко также официально объявил о намерениях участвовать в грядущих президентских выборах. Кроме того, к предстоящим выборам он пообещал не менять конституцию страны.

