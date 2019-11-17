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Лукашенко: «Я не буду держаться за власть посиневшими пальцами»

12:26, 17.11.2019
Лукашенко: «Я не буду держаться за власть посиневшими пальцами»
Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен держаться за власть, если его не будет поддерживать народ. «Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду», — приводит его слова «Интерфакс».

Напомним, сегодня в Белоруссии проходят досрочные парламентские выборы. Их срок был сдвинут примерно на год, чтобы они не пересекались с выборами президента Белоруссии в 2020 году. Последние 25 лет должность президента страны занимает Александр Лукашенко.

Сегодня в беседе с журналистами Лукашенко также официально объявил о намерениях участвовать в грядущих президентских выборах. Кроме того, к предстоящим выборам он пообещал не менять конституцию страны.

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