В Белоруссии стартовали досрочные выборы в парламент

Этим утром в Белоруссии открылись участки для голосования на выборах в палату представителей Национального собрания страны. Голосование началось с 8 утра (время совпадает с московским) и продлится до 8 вечера.

Всего работают 5831 избирательный участок, в том числе 46 зарубежный. Парламентские выборы в Белоруссии пройдут по мажоритарной избирательной системе. Избранным будет считаться кандидат, набравший наибольшее число голосов.

На 110 мест в палате представителей нижней палаты парламента Белоруссии претендуют 513 кандидатов. В голосовании могут принять участие более 6,8 млн избирателей, пишет RT.

Выборы в парламент Белоруссии проходят досрочно. Изначально они должны были состояться в следующем году, однако в апреле президент страны Александр Лукашенко объявил, что пройдут они осенью, а в следующем году состоятся выборы главы государства.