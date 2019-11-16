Минниханов: «Человек труда — главная составная часть каждой страны, региона, района и предприятия»

В казанском КРК «Пирамида» прошел гала-концерт VII ежегодного открытого республиканского фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнен заман». Мероприятие посетил президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Человек труда — главная составная часть каждой страны, региона, района и предприятия. Вы представляете организации нашей республики. Вы — люди производства, но также успешны и на ниве искусства», — цитирует его пресс-служба главы РТ



Он отметил, что в республике всегда стремились повысить престиж человека труда, и проведение таких творческих фестивалей, как «Наше время — Безнен заман», способствует этой работе.

«Когда вы объединяетесь и готовите такие красочные выступления, то это говорит о том, что вы единая команда: и на производстве, и на сцене. Мы и дальше будем поддерживать данный формат. Мы гордимся вами. Вы — золотой фонд нашей республики, наше будущее!» — подчеркнул президент Татарстана.

Фестиваль проводится с 2013 года. В этом году в фестивале приняли участие 970 человек из 174 предприятий нефтяной, энергетической, машиностроительной промышленности, образовательных учреждений, организаций социальной сферы обслуживания из 43 муниципальных районов РТ. В финал вышли 750 человек из 81 организации. За Гран-при фестиваля поборются 22 команды.

Напомним, что сегодня в Казани завершился первый и основной этап регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.