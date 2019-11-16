В Татарстане закончился основной этап регионального чемпионата WorldSkills Russia — видео

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В Казани завершился первый и основной этап регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Награждение по 75 компетенциям WorldSkills и 38 JuniorSkills прошло в казанском КДК им. Ленина.

Соревнования проходили в 11 городах и селах Татарстана.

«География (проведения чемпионата) расширяется, это значит, что большее количество ребят может принять участие. В дальнейшем, я думаю, демоэкзамен в наших образовательных организациях среднего профессионального образования станет, как и ЕГЭ, всеобщим», — сказал министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов.

Через несколько дней стартует второй этап чемпионата. Третья часть пройдет в декабре.