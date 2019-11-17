Татарстан вошел в топ-5 регионов по продажам отечественных автомобилей

Татарстан занял второе место среди регионов России по продажам отечественных автомобилей. За январь — сентябрь 2019 года жители республики купили 14,6 тыс. машин российского производства.

Лидером списка стала Самарская область — там приобрели 15 тыс. российских автомобилей. Именно в этом регионе находится производство АвтоВАЗа.

В топ-5 вошли Башкирия (13,4 тыс.), Подмосковье (10,3 тыс.) и Свердловская область (9,2 тысячи). В десятку попали Пермский край, Челябинская область, Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург, где было продано от 8,5 до 7,6 тыс. отечественных машин, сообщает Car.ru.

Всего по итогам девяти месяцев 2019 года в России продано более 258 тыс. отечественных автомобилей, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что по итогам 9 месяцев 2019 года Татарстан оказался на пятом месте по объему проданных автомобилей иностранных марок. В республике купили 34,7 тысячи таких авто.