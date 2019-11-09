Татарстан вошел в топ-5 регионов с высокими продажами иномарок

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По итогам 9 месяцев 2019 года Татарстан оказался на пятом месте по объему проданных автомобилей иностранных марок. В республике купили 34,7 тысячи таких авто.

На первом месте ожидаемо оказалась Москва — на нее приходится примерно шестая часть от общего объема, или 151 тысяча проданных автомобилей. Второе место занимает Подмосковье (91,5 тыс. шт.), третье — Санкт-Петербург (67,4 тыс. штук). Далее идет Краснодарский край с объемом проданных иномарок в 35,4 тыс. единиц.

Башкортостан оказался на седьмом месте с показателем в 26,3 тысячи проданных авто.

Всего в России за исследуемый период продали 871,3 тыс. иномарок. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных агентства «Автостат».



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