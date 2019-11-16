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Игрок «Ак Барса» Ли: «Приглашали в сборную Кореи, но я сразу отказался»

13:30, 16.11.2019
Игрок «Ак Барса» Ли: «Приглашали в сборную Кореи, но я сразу отказался»
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Олег Ли сообщил, что перед Олимпийскими играми в Пхенчхане получил приглашение в сборную Кореи по хоккею.

«Предложение на самом деле было. Корейцы знали, что примут зимнюю Олимпиаду-2018, а после Универсиады ко мне подходили и спрашивали, хотел бы я сыграть. Но я сразу отказался. Даже до обсуждения конкретных условий не дошло. Спросили — я сразу сказал «нет», — приводит слова Ли РИА Новости.

Напомним, в середине октября нынешнего года Олег Ли перешел в «Ак Барс» из питерского СКА.

СпортХоккей Татарстан
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