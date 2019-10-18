«Ак Барс» усилился нападающим питерского СКА

«Ак Барс» произвел обмен с питерским СКА, сообщает официальный сайт казанского клуба.

В обмен на денежную компенсацию состав «барсов» пополнил нападающий Олег Ли. Хоккеист будет выступать под 90-м номером.

В прошлом сезоне 28-летний форвард принял участие в 29 матчах КХЛ, в которых набрал 3(2+1) очка. В текущем сезоне в активе Ли всего один проведенный матч.

По словам генерального менеджера «Ак Барса» Рафика Якубова, новичок добавит казанскому клубу конкуренции в линию крайних нападающих.

«Олег Ли хорошо дополнит наш состав крайних нападающих, мы считаем, что он подходит под систему игры «Ак Барса». Это быстрый, напористый и цепкий форвард, который совершенно точно добавит глубины нашей линии нападения», — сказал Якубов.