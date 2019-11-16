В Казани пройдет международная конференция, приуроченная к 500-летию Сююмбике

Фото: пресс-служба Института истории им. Ш.Марджани АН РТ

В Казани 18 декабря пройдет международная конференция, приуроченная к празднованию 500-летия со дня рождения Сююмбике. Организатором является Институт истории АН РТ.

Участникам предложат обсудить роль женщин в политической жизни Золотой Орды и татарских ханств на примере правительниц Тайдулы, Нурсултан, Гаухаршад, Сююмбике, а также вопросы источниковедения гендерной истории средневековых тюрко-татарских государств.

Также ученые смогут порассуждать о месте женщины в культурной и повседневной жизни татар в XIII—XVIII веках, об образе Сююмбике в исторической памяти татар и татарской культуре.

Материалы конференции будут изданы в сборнике статей «Татарская царица Сююмбике: от исторической реальности до исторической памяти», часть статей будет напечатана в журнале «Золотоордынское обозрение», сообщает пресс-служба института.

Ранее сообщалось, что в Альметьевске 14 ноября проходила Всероссийская конференция «Паллиативная помощь. К качеству жизни через профессионализм и милосердие».

