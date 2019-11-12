В Альметьевске пройдет всероссийская конференция по паллиативной помощи

В Альметьевске 14 ноября пройдет Всероссийская конференция «Паллиативная помощь. К качеству жизни через профессионализм и милосердие».

На мероприятие съедутся лучшие эксперты отечественной паллиативной медицины для поиска решений по наиболее острым вопросам — повышение доступности паллиативной помощи, подготовка и информированность в данной области среди медиков и социальных работников, нормативное регулирование доступа к обезболивающим препаратам, сотрудничество между врачами-онкологами и врачами общей практики.

Отмечается, что Татарстан является одним из пионеров отечественной паллиативной помощи. В 1993 году в Казани открылось одно из первых в стране отделений паллиативной помощи. Сегодня в республике накоплен 25-летний опыт оказания паллиативной помощи и реализации уникальной тарифной политики, позволяющей оказывать круглосуточную стационарную и выездную паллиативную помощь, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Ранее сообщалось, что Татарстан стал пилотным регионом, где будет реализовываться программа по развитию паллиативной помощи в России. Помимо республики, в число пилотных регионов вошли еще 24 субъекта России.

