Алина Загитова призвала не отдавать двухлетних детей в фигурное катание
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посоветовала родителям не отдавать двухлетних детей в фигурное катание.
«Мне всегда хочется сказать их родителям: «Не надо! Еще слишком рано». Я очень благодарна своим родителям, что начала заниматься с четырех-пяти лет», — цитирует Загитову Glamour.
Напомним, ранее Загитова победила в номинации «Спортсменка года» по версии журнала Glamour. Накануне фигуристка рассказала о негативных комментариях в социальных сетях.СпортФигурное катаниеОбщество
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