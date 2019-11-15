Новости спорта

17:53 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Алина Загитова призвала не отдавать двухлетних детей в фигурное катание

17:30, 15.11.2019
Алина Загитова призвала не отдавать двухлетних детей в фигурное катание
Фото: vk.com/eteritutberidze

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посоветовала родителям не отдавать двухлетних детей в фигурное катание.

«Мне всегда хочется сказать их родителям: «Не надо! Еще слишком рано». Я очень благодарна своим родителям, что начала заниматься с четырех-пяти лет», — цитирует Загитову Glamour.

Напомним, ранее Загитова победила в номинации «Спортсменка года» по версии журнала Glamour. Накануне фигуристка рассказала о негативных комментариях в социальных сетях.

СпортФигурное катаниеОбщество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров