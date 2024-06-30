Футболистка из Татарстана Алсу Абдуллина ушла из английского клуба «Челси»

Фото: Динар Фатыхов

Уроженка татарстанского поселка Актюбинский Алсу Абдуллина завершила свои выступления в составе женской команды «Челси», сообщается на официальном сайте лондонского футбольного клуба.

Контракт спортсменки с клубом истек, и она покинула команду.

Абдуллина перешла в «Челси» из московского «Локомотива» в декабре 2021 года. За время игры в английской команде она стала двукратной чемпионкой, а также обладательницей Кубка Англии. Сезон-2023/24 провела в «Париже». Также Абдуллина является чемпионкой России в составе «Локомотива».

Напомним, футболистка перешла в «Челси» из московского «Локомотива» в декабре 2021 года, подписав контракт на 2,5 года. Подробнее о том, почему спортсменка решила уехать из Татарстана и выбрала футбол, — в материале «Реального времени».