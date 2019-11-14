Загитова рассказала о своей реакции на негативные комментарии в соцсетях

Фото: Инстаграм Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о том, как она реагирует на негативные комментарии в социальных сетях.

«Морально тяжело выходить на старт, когда от тебя ждут только победы, но я представляю Россию на международных соревнованиях — и это большая честь и ответственность для меня.

Также считаю своим долгом перед тренерами показать свой максимум, ведь именно они вкладываются в меня, работают с утра до ночи. И перед болельщиками тоже — они мой источник вдохновения.

За одну-две недели до соревнований я перестаю читать соцсети и настраиваюсь на свои прокаты.

Однако помню ситуацию, когда на чемпионате мира я увидела одно сообщение...Не буду его озвучивать, но скажу, что меня оно очень разозлило. И в тот момент эта злость еще больше сподвигла меня выйти и выступить чисто.

За последние годы у меня выработался иммунитет к негативным комментариям, меня это уже не трогает», — сказала Загитова в интервью журналу Glamour.

Напомним, ранее Загитова была признана «Спортсменкой года» по версии журнала Glamour.