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Алина Загитова стала спортсменкой года по версии журнала Glamour

23:30, 12.11.2019
Алина Загитова стала спортсменкой года по версии журнала Glamour
Фото: vk.com/eteritutberidze

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала победительницей в номинации «Спортсменка года» по версии журнала Glamour.

«Очень рада выиграть в номинации «Спортсменка года-2019». Для меня это большая честь. Хочу сказать огромное спасибо журналу Glamour, всем тем, кто за меня голосовал, и, конечно же, моей команде. Без них у меня ничего не получилось бы», — сказала Загитова сразу же после вручения награды.

«Фигуристка завоевала все главные титулы в женском одиночном катании! В этом году Алина заняла первое место на чемпионате мира и выиграла «серебро» на чемпионате Европы», — говорится в сообщении в «Инстаграме» журнала Glamour.

СпортФигурное катаниеОбщество
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