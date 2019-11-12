Алина Загитова стала спортсменкой года по версии журнала Glamour

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала победительницей в номинации «Спортсменка года» по версии журнала Glamour.

«Очень рада выиграть в номинации «Спортсменка года-2019». Для меня это большая честь. Хочу сказать огромное спасибо журналу Glamour, всем тем, кто за меня голосовал, и, конечно же, моей команде. Без них у меня ничего не получилось бы», — сказала Загитова сразу же после вручения награды.

«Фигуристка завоевала все главные титулы в женском одиночном катании! В этом году Алина заняла первое место на чемпионате мира и выиграла «серебро» на чемпионате Европы», — говорится в сообщении в «Инстаграме» журнала Glamour.