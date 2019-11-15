В Татарстане из-за погоды откладывается начало горнолыжного сезона

В этом году новый сезон на татарстанских горнолыжках стартует позднее, чем обычно. Это связано с теплой погодой.

В среднем старт сезона в горнолыжных комплексах республики сдвигается на 2—3 недели. В компаниях не делятся информацией — во сколько обойдется этот вынужденный простой, но признают — определенные потери они понесут.



«Были такие истории, когда натуральный снег не выпадал, и комплекс открывался только после рождественских праздников. Для бизнеса — это, конечно, провал. Здесь мы можем только посочувствовать. Вообще, работа на горнолыжках в целом — это непредсказуемая вещь. Мы всегда переживаем и за себя, и за коллег. В наших погодных условиях без системы искусственного оснежения просто не прожить», —сказала коммерческий директор города-курорта «Свияжские холмы» Мария Артюх.

При этом стоимость услуг практически везде осталась на уровне прошлого года. По словам директора горнолыжного курорта «Ян» Сергея Аппакова, «никаких изменений в прайсе в этом сезоне не произошло». Аналогичную информацию нам предоставили и в «Федотово», и в «Медной горе».Определенные изменения пережил прайс города-курорта «Свияжские холмы»: некоторые услуги стали дешевле, при этом базовые позиции подорожали.

Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».