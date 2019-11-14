Мединский сравнил расчленившего девушку историка Соколова с «Джокером»

Министр культуры РФ Владимир Мединский сравнил ажиотаж вокруг преступления историка, доцента СПбГУ Олега Соколова с шумихой, возникшей после выхода фильма «Джокер» Тодда Филлипса.

«У кого что болит... Раньше все спрашивали про «Джокера», теперь — про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится «Джокер», почему вам не нравится Олег Соколов?» — ответил он.

Мединский добавил, что ему искренне жаль СМИ, которые, по его словам, «хайпят на человеческой трагедии», передает «РИА Новости».

Напомним, ранее в Мойке был обнаружен доцент СПбГУ Олег Соколов. В портфеле у историка оказались отрубленные женские руки и травматический пистолет. Предположительно, ученый убил свою бывшую студентку, с которой сожительствовал. Позже во время поисков жертвы в реке водолазы нашли останки неизвестного. Подозреваемый в убийстве бывшей студентки Олег Соколов по ходатайству следствия заключен под стражу. В зале суда Соколов объяснил, что причиной убийства стала ссора. По словам обвиняемого, во время бытового конфликта девушка набросилась на мужчину с ножом. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о других возможных преступлениях историка, появившуюся в СМИ. Решением Октябрьского районного суда Соколов арестован до 8 января 2020 года на время предварительного следствия.

