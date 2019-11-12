Глава Следственного комитета поручил проверить данные о других возможных преступлениях историка Соколова

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о других возможных преступлениях историка, доцента СПбГУ Олега Соколова, появившуюся в СМИ.



Он поручил направить криминалистов «для оказания практической помощи в расследовании резонансного убийства».

На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, допрашивают окружение Соколова, а также родителей убитой девушки.

В сообщении пресс-службы ведомства не уточняется, о каких возможных преступлениях Соколова идет речь.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в 2008 году преподаватель избил другую девушку. «Из комнаты он вернулся с утюгом и на моих глазах включил его в розетку. Когда утюг нагрелся, он поднес его к моему лицу, так что я ощущала исходящий от него жар, и стал угрожать, что изуродует меня на всю жизнь», — приводит «МК» заявление студентки.

Напомним, подозреваемый в убийстве бывшей студентки по ходатайству следствия заключен под стражу. В зале суда Соколов объяснил, что причиной убийства стала ссора. По словам обвиняемого, во время бытового конфликта девушка набросилась на мужчину с ножом.