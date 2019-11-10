Во время поисков жертвы историка СПбГУ водолазы нашли скелет

В ходе поисков в реке Мойке тела предполагаемой жертвы историка СПбГУ Олега Соколова, водолазы обнаружили останки неизвестного.

«Нашли другие останки, но это не та девушка, которую искали», — сообщили ТАСС в «Поисково-спасательной службе Санкт-Петербурга».

Отмечается, что водолазы продолжат поиски в воскресенье. Как уточнил информагентству источник в правоохранительных органах, в реке был найден скелет.

Также собеседник сообщил, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по факту обнаружения останков.

Напомним, вчера утром в Петербурге был задержан известный историк Олег Соколов. Он подозревается в убийстве своей сожительницы. По предварительным данным, речь идет о бывшей студентке ученого, с которой он жил последние годы. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения отрубленных рук в рюкзаке мужчины, извлеченного из реки Мойки.

Позже в СМИ начала появляться информация, что Соколов якобы бил студенток. Эту информацию также предстоит проверить в следственных органах.

Историк оформил признание в убийстве женщины. Он подписал явку с повинной.

