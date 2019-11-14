Умер главный тренер сборной Татарстана по борьбе на поясах Минхалит Гильманов

13 ноября в возрасте 60 лет скончался главный тренер сборной Татарстана по борьбе на поясах Минхалит Гильманов.

С 2001 года он работал преподавателем по вольной борьбе в спортивной школе Менделеевска, с 2005 года являлся главным тренером сборной республики по борьбе на поясах.

Отмечается, что спортсмены Гильманова становились многократными победителями и призерами российских и международных соревнований.

Минхалит Гареевич — мастер спорта СССР, большую часть своей жизни посвятил работе в сфере физической культуры и спорта, тренерской деятельности и воспитанию спортсменов. Также Гильманов являлся заслуженным работником физической культуры РТ, был награжден грамотой президента РФ Владимира Путина к памятной медали «XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г. Казани», передает пресс-служба Минспорта РТ.