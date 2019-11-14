Приставы Татарстана прокомментировали изъятие детей у бабушки якобы за долги ЖКХ

Пресс-секретарь службы судебных приставов Лилия Халимова прокомментировала изъятие детей у пенсионерки якобы за долги по ЖКХ. По ее словам, решение суда не связано с исполнительным производством о взыскании задолженности.

«Передача детей органам опеки осуществлялась на основании решения Приволжского районного суда Казани, никак не связанного с исполнительным производством о взыскании задолженности по ЖКХ. По решению суда дети должны быть переданы от матери детей, которая является дочерью героини материала», — рассказала Халимова «Реальному времени».

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани девочка, изъятая из семьи из-за долгов бабушки по ЖКХ, обратилась к общественности за помощью. После публикации Следственный комитет РТ проверяет законность изъятия внучек из семьи.