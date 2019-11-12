Следственный комитет РТ проверит законность изъятия внучек у бабушки за долги по ЖКХ

Фото: СК РФ

Следком Татарстана проверит законность изъятия детей у бабушки за долги по коммунальным услугам. Информация об организованной проверке опубликована на сайте ведомства.

В прошлом году дочь пенсионерки Ирины Сафиной была лишена родительских прав на двух своих дочерей. Бабушка обратилась в органы опеки для того, чтобы оформить над внучками опекунство. Однако девочек ей не отдали, мотивировав решение тем, что у пенсионерки есть задолженность около 100 тысяч рублей за услуги ЖКХ.

Следственный комитет проводит проверку на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, что в Казани девятилетняя девочка обратилась за помощью к общественности. Она попросила не забирать ее у бабушки и обвинила органы опеки в несправедливости решения разлучить ее с семьей.