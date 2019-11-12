В Казани девочка, изъятая из семьи из-за долгов бабушки, обратилась к общественности за помощью

В Казани девятилетняя девочка Мелисса, изъятая из семьи, обратилась к общественности с просьбой помочь ей и сестренке вернуться в семью. Она обвинила органы опеки в том, что ее с сестренкой забрали от бабушки за долги перед управляющей компанией.

Аудиообращение ребенка опубликовали правозащитники. Оно записано год назад, когда из семьи органы опеки забрали младшую Машу. 21 октября в детский дом попала Мелисса.

«Забирают нас: мою сестренку Машу и меня. Забирают нас просто так, из-за того что мы всего лишь не можем погасить долги. Я должна это все терпеть и радоваться после того, как у меня забрали мать и сестру? Я не могу этого позволить! Я что должна делать, просить у богатых людей денег? Им что, детей не хватает?» — говорит ребенок.

Мать Маши и Мелиссы лишена родительских прав за пьянство. Бабушка Ирина Сафина хотела оформить опекунство над девочками, но ей отказали. Причина — долг за коммунальные услуги около 100 тысяч рублей.

Как пояснили «Реальному времени» в администрации Приволжского района, причиной отказа в опекунстве является то, что женщина не подала в органы все оригиналы документов, в том числе и медицинские справки. Также отмечается, что Ирина Сафина проживает вместе со своей дочерью, лишенной родительских прав и продолжающей вести прежний образ жизни. Кроме того, мать девочек находится на иждивении пенсионерки.

Младшая девочка Маша изъята из семьи год назад, ее уже успели удочерить. В октябре этого года из семьи также забрали Мелиссу.

