Галимова озвучила позицию Кремля об установлении праздника в честь свержения татаро-монгольского ига

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала слова губернатора Калужской области Анатолия Артамонова о поддержке президентом РФ Владимиром Путиным идеи празднования дня окончания Стояния на реке Угре. Она назвала его заявление «новостью недели», передает корреспондент «Реального времени» с брифинга Галимовой.



— Мы уже свою позицию обозначили, и она не изменилась, — сказала Галимова, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени». — Безусловно, праздники должны быть объединяющими.

Она сообщила, что согласна с позицией Госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева и президента России Владимира Путина о том, что татары внесли большой вклад в становление российской государственности.

— Нам к этому добавить нечего, тем более мой коллега Дмитрий Песков очень подробно разъяснил, что никаких решений на этот счет главой государства не принято.



В начале недели губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на праздничном концерте, посвященном окончанию Стояния на реке Угре, заявил, что инициативу сделать эту дату «красным днем календаря» в стране поддержали федеральные власти (в лице Путина), «практически все регионы» и «абсолютное большинство жителей» России. Накануне слова губернатора опроверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.



Законопроект о внесении в перечень памятных дат дня окончания Великого стояния на реке Угре как «символа выхода России из-под ига Золотой Орды» поступил еще летом на рассмотрение в Госдуму. В сентябре после категоричной позиции президента Татарстана Рустама Минниханова и Госсовета РТ его сняли с повестки.