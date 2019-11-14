Шаймиев о праздновании стояния на Угре: «Нам не надо заниматься ревизией истории, тем более — неумелыми руками»

Государственный Советник Республики Татарстан, специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев прокомментировал инициативу празднования стояния на Угре.

«Нам не надо заниматься ревизией истории, тем более — неумелыми руками. Нужно сплотиться во имя решения текущих задач и реализации планов нашего развития в современном мире... Путь к единению во все времена сложен, тернист, он требует от всех нас возобладания разума для создания условий гармоничного развития всех народов Российской Федерации»,— цитирует его «Татар-информ».

Шаймиев напомнил, что в России с 2005 года отмечается День народного единства. Исторически этот праздник был учрежден в связи с окончанием Смутного времени в России в XVII веке благодаря победе народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.



«За эти годы значение праздника все больше возрастает. Наступающий 2020 год — год празднования 75-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Всем известно, что история становления новой России затрагивает судьбы многих поколений разной национальной и конфессиональной принадлежности, населяющих огромные, к счастью, пространства с богатыми недрами. Наш священный долг — достойно, сплоченно встретить в наступающем году 75-летие Великой Победы и 15-летие Дня народного единства», — сказал Государственный Советник Республики Татарстан.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об учреждении новой памятной даты — Дня окончания Великого стояния на Угре — не принято. Песков также опроверг информацию, что якобы президент России поддержал данную идею. Подробнее — читайте в материале «Реального времени».