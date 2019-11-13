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НПО из Екатеринбурга потребовало с «Татнефти» 6,5 млн рублей

09:47, 13.11.2019
НПО из Екатеринбурга потребовало с «Татнефти» 6,5 млн рублей
Фото: wikipedia.org

ООО «НПО «Инновационные газовые технологии» из Екатеринбурга предъявило ПАО «Татнефть» иск на 6,5 млн рублей.

Заявление было подано в Арбитражный суд Татарстана вчера и пока не принято к производству, говорится в материалах картотеки.

Ранее Арбитражный суд Татарстана признал банкротом Динчера Эреля, предпринимателя из Турции, основавшего сеть строительных компаний, возводивших объекты от Ханты-Мансийского округа до Удмуртии. В Татарстане компании Эреля возводили бизнес-центр «Пушкинский» в центре Казани, Соборную мечеть Альметьевска и штаб-квартиру «Татнефти».

ПромышленностьНефть Татарстан
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