Арбитраж Татарстана признал банкротом строившего здание «Татнефти» турецкого предпринимателя

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом Динчера Эреля, предпринимателя из Турции, основавшего сеть строительных компаний, возводивших объекты от Ханты-Мансийского округа до Удмуртии.

Решение вынесено 5 ноября, следует из материалов арбитражного суда. Процедура реализации имущества продлится до 28 февраля 2020 года.

В Татарстане компании Эреля возводили бизнес-центр «Пушкинский» в центре Казани, Соборную мечеть Альметьевска и штаб-квартиру «Татнефти».

Напомним, что дело о банкротстве предпринимателя стартовало в сентябре. Вместе с тем следствие подозревает его в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 350 млн рублей.