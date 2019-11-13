В Татарстане появится Центр цифровой трансформации

Премьер-министра Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о создании государственного казенного учреждения «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан».

Основной деятельностью центра станет цифровая трансформация системы госуправления и оказания государственных и муниципальных услуг с внедрением цифровых технологий и платформенных решений, «обеспечивающих сквозную межотраслевую цифровизацию процессов с устойчивой информационной безопасностью и формированием клиентоориентированной технологической инфраструктуры Татарстана».



Сотрудниками учреждения станут 132 штатных сотрудников ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан» (ЦИТ РТ).

Ранее сообщалось, что первый этап цифровой трансформации Татарстана планируют реализовать максимум за пять лет.